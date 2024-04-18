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09:49, 18 апреля 2024Мир

В Германии задержали двух человек по подозрению в российском шпионаже

Spiegel: в Германии задержали диверсантов, подозреваемых в работе на Россию

Фото: Carsten Rehder / dpa / Globallookpress.com

В Германии задержаны двое подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает издание Spiegel.

По информации издания, полиция немецкого города Байройт арестовала двух человек по подозрению в шпионаже и подготовке диверсий на территории ФРГ в интересах российских спецслужб. Задержанные, предположительно, могли вести шпионскую деятельность на американских военных базах и планировать атаки на транспортных маршрутах.

Издание отмечает, что «под прицелом» у предполагаемых шпионов была «помощь Германии Украине».

В начале апреля экс-сотрудника спецслужб Австрии, задержанного по подозрению в сотрудничестве с Россией, заподозрили в передаче данных полиции Европейского союза российским спецслужбам.

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