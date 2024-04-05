Экс-сотрудника спецслужб Австрии заподозрили в передаче России данных полиции ЕС

FT: экс-сотрудника BVT Австрии Отта подозревают в передаче РФ данных полиции ЕС

Экс-сотрудник ранее расформированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT) Эгисто Отт, задержанный в Австрии по подозрению в сотрудничестве с Россией, якобы мог передавать интересующие Москву данные из информационной системы Шенгена и полицейских управлений стран Евросоюза (ЕС). Об этом пишет Financial Times (FT).

Отт был арестован в конце марта в Австрии по подозрению в злоупотреблении служебным положением и секретной разведывательной службой в ущерб Вене. По версии следствия, летом 2022 года он передал содержимое смартфонов трех бывших высокопоставленных чиновников МВД российским спецслужбам.

Как пишет газета со ссылкой на австрийский ордер об аресте, «Отт использовал свой допуск, чтобы запрашивать конфиденциальную полицейскую информацию у полиции других стран ЕС, включая Италию и Великобританию, о людях, которых хотели отследить российские власти. Отт также использовал информационную систему Шенгена… для отслеживания передвижения лиц».

Издание также утверждает, что Отт завладел передовой шифровальной машиной, которую используют правительства стран Запада, и при его посредничестве машина якобы была вывезена в Россию. Отта уже задерживали в 2021 году, однако отпустили, он всегда отрицал обвинения в шпионаже в пользу России.

Ранее высокопоставленного австрийского военного Густава Густенау заподозрили в связях с Россией и отстранили от должности главы офиса политики безопасности в австрийском Министерстве обороны, который консультирует военное руководство и министра обороны. Также была выявлена его связь с бывшим менеджером компании Wirecard Яном Марсалеком, которого называют одним из самых разыскиваемых преступников мира.