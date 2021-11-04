Высокопоставленного военного из Австрии заподозрили в связях с Россией

Военного Густава Густенау заподозрили в связях с Россией и отстранили от должности

Высокопоставленного австрийского военного Густава Густенау заподозрили в связях с Россией и отстранили от должности главы офиса политики безопасности в австрийском Министерстве обороны, который консультирует военное руководство и министра обороны. Об этом сообщает сообщает Financial Times.

Также была выявлена его связь с бывшим менеджером компании Wirecard Яном Марсалеком. Издание отмечает, что Густенау выделял средства из бюджета на проекты, в которых участвовал Марсалек, они также несколько раз виделись. Обвинений против Густенау не выдвигалось, а сам он сказал, что «контакты с Россией носили исключительно официальный характер и происходили в соответствии с приказами».

Теперь Густенау занимает «неопределенную исследовательскую должность» в академии национальной обороны, отмечает газета. Также военный настаивает, что сменил место работы по собственному желанию.

Бывшего члена совета директоров немецкой платежной системы Wirecard Яна Марсалека называют одним из самых разыскиваемых преступников мира. По информации Kurier, хвастался перед банкирами в Лондоне секретным документом, который Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подготовила после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В документе, помимо прочего, была указана формула «Новичка».

Марсалек вместе с главой Wirecard Маркусом Брауном был одной из ключевых фигур платежной системы, входившей в перечень наиболее технологичных в Европе. В июне 2020 года в ходе проверки национального регулятора была выявлена нехватка активов на 1,9 миллиарда евро. В связи с невозможностью исполнить обязательства перед кредиторами на 3,5 миллиарда евро компания была вынуждена подать иск о собственном банкротстве.

Интерпол объявил на него охоту. Точное местонахождение Марсалека неизвестно. Летом 2020-го появлялись сведения о том, что он мог сбежать в Россию. В страну якобы попал через Белоруссию, куда прилетел на частном самолете.