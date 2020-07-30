Россия начала тормозить дело одного из самых загадочных аферистов мира

Розыск одного из самых загадочных аферистов мира, бывшего операционного директора немецкой платежной системы Wirecard Яна Марсалека, затормозился из-за позиции России, сообщает The Wall Street Journal.

Как следует из сообщения правительства Германии депутатам, Берлин еще 22 июля запросил у Москвы данные о возможном въезде Марсалека в страну, но по состоянию на 28 июля так и не получил ответ.

Начало подозрениям в бегстве топ-менеджера Wirecard в Россию положили публикации нескольких журналистских групп. По их данным, вначале Марсалек прилетел в Белоруссию, а после был вывезен в Россию и теперь находится под охраной на даче в Подмосковье.

WSJ утверждает, что Интерпол распространил «красное уведомление», то есть международный ордер на арест подозреваемого в мошенничестве.

Wirecard пытались уличить в финансовых махинациях и искажении статистики в течение последнего года, в итоге в июне аудит показал, что на счетах компании не хватает 1,9 миллиарда евро. Гендиректор платежной системы Маркус Браун был арестован, а Марсалеку удалось скрыться. По предварительным данным, перед отлетом в неизвестном направлении он перевел из Дубая в Россию значительные средства, их точная сумма не называется.

Фигура Марсалека привлекла к себе особое внимание не только из-заисчезновения. Оказалось, что топ-менеджер был знаком со многими секретных документами. Например, он, пытаясь произвести впечатление на своих бизнес-партнеров, показывал им отчеты британских спецслужб по делу Скрипалей и утверждал, что знает формулу нервно-паралитического вещества «Новичок».