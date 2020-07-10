Одна из крупнейших компаний Германии пыталась заработать на «Новичке»

Бывший ключевой стратег немецкой платежной системы Wirecard Ян Марсалек в частных разговорах с трейдерами утверждал, что ему известна формула нервно-паралитического вещества «Новичок», сообщает Financial Times.

Таким образом он еще в 2018 году пытался доказать, что имеет связи в британских спецслужбах, и повысить привлекательность Wirecard, чтобы компания могла заработать на инвестициях в нее.

Wirecard подала заявление на банкротство в июне, хотя считалась одной из крупнейших компаний в секторе финтеха в Германии. Перед этим стало известно об исчезновении с ее счетов 1,9 миллиарда евро.

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Сам топ-менеджер уволился в июне и бежал из страны. Его нахождение в настоящий момент неизвестно. Выдвигаются предположения, что он укрылся на Филиппинах, однако власти этой страны отрицают въезд Марсалека. В свою очередь глава компании Маркус Браун арестован, его подозревают в завышении доходов компании и искажении данных отчетности.

Марсалек демонстрировал результаты расследования инцидента в Солсбери, которое проводила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), и отмечал, что они секретные. Кроме того, у него был документ с российской версией инцидента, которую Москва предоставила ОЗХО. В нем говорилось, что использованное при покушении на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля вещество произведено на территории Германии.

Между тем сама компания еще рассчитывает погасить задолженность перед кредиторами, которая достигает четырех миллиардов евро, с помощью распродажи активов. Более того, акции Wirecard упали в сто раз, но не обнулились, поскольку отдельные инвесторы продолжают рассчитывать на преодоление проблем.

Эксперты ожидают, что крах Wirecard может привести к радикальным изменениям правил и требований к корпоративному управлению в Германии, поскольку действующие не смогли предотвратить проблемы.

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