Одна из крупнейших компаний Германии оказалась на грани банкротства

Немецкая платежная система Wirecard, входящая в число крупнейших компаний страны и в биржевой индекс DAX, оказалась на грани банкротства, пишет Reuters. Корпорация подала иск о собственной несостоятельности.
Поводом послужила обнаруженная недавно нестыковка в балансе Wirecard. На счетах компании не хватает 1,9 миллиарда евро. Ситуацию уже назвали «черной дырой», в случившемся обвиняют главу Wirecard Маркуса Брауна.
Ему предъявлены обвинения в искажении отчетности ради повышения привлекательности компании для инвесторов. Недостача была выявлена аудиторами Ernst&Young во время ежегодной проверки.
Браун был взят под стражу, но позднее освобожден под залог в пять миллионов евро. Сам топ-менеджер уже подал в отставку.
Wirecard до недавнего времени была одной из крупнейших компаний Европы из области финансовых технологий. Она входит в немецкий индекс «голубых фишек» (крупнейших корпораций) DAX.
На фоне скандала рыночная капитализация Wirecard снизилась в 10 раз — с 24 до 2,4 миллиарда евро. Торги ее бумагами на Франкфуртской бирже несколько раз приостанавливались из-за резкого падения котировок.