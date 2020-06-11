В экономике США заметили «пузырь»

Опрошенные CNBC финансисты заметили в экономике США «пузырь», подобный тому, что имел место в 2000 году на рынке «доткомов». Они советуют инвесторам внимательнее относиться к вложениям и пересмотреть портфели.

До сих пор аналитики указывали на аномальный рост американского фонда рынка вопреки пандемии коронавируса и массовым протестам и называли его хорошим знаком. Однако теперь некоторые из них видят в сложившейся ситуации риски как для инвесторов, вложившихся в акции американских компаний, так и для экономики страны в целом.

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Многие из них называют наблюдаемое на рынке «ралли» (состояние продолжительного планомерного роста котировок) необоснованным и необъяснимым. Они указывают на риск возникновения «пузырей» — явления, когда переоцененные активы резко дешевеют.

Самый известный «пузырь» последних десятилетий был «надут» на американском рынке «доткомов» — компаний из области информационных и интернет-технологий — в 2000 году. Тогда котировки их акций стремительно обвалились, принеся убытки держателям, в том числе пенсионным фондам, страховщикам и банкам.

По словам главы Concentrated Leader Fund Дэвида Сокульски, текущая ситуация тревожна из-за того, что игнорирует основные законы экономики и даже нарушает их.

Аналитик инвесткомпании Fiig Джонатан Шеридан опасается массовых банкротств компаний на фоне развивающегося кризиса и советует инвесторам, в том числе институциональным, изменить подход к формированию портфелей.

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