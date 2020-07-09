У опальной немецкой компании остались верные инвесторы

У опальной немецкой платежной системы Wirecard до сих пор остались верные инвесторы, сохраняющие открытые позиции по ее акциям, пишет CNBC. Большую их часть составляют хедж-фонды, рассчитывающие на дальнейшее снижение котировок.

Проблемы Wirecard начались в июне, когда немецкий регулятор BaFin и прокуратура Мюнхена обнаружили фальсификации в финансовой отчетности компании. На балансе отсутствовали 2,1 миллиарда долларов.

На главу Wirecard Маркуса Брауна было заведено уголовное дело о мошенничестве. Позднее компания была вынуждена признать исчезновение средств. Из корпоративного заявления следовало, что вернуть их вряд ли удастся. Поле этого Wirecard подала судебный иск о банкротстве.

Материалы по теме На мели В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов

Стоимость акций многократно снизилась — со 104,5 до 1,2 евро за штуку. Однако ожидаемого продолжения падения вплоть до нулевой отметки пока так и не произошло. Аналитики связывают это с тем, что некоторые инвесторы сохраняют интерес к бумагам Wirecard. В основном это хедж-фонды, играющие на понижении стоимости.

Также некоторые инвесторы скупали акции после заявления руководства Wirecard об интересе, проявляемом к некоторым ее активам, что позволяло поддерживать спрос и способствовало небольшому краткосрочному восстановлению цены.

Один из активов, которые компания надеется продать, — гудвилл, или деловая репутация. Однако финансисты указывают, что в случае с компанией, фактически прекратившей свою деятельность, он не имеет ценности и вряд ли вызовет интерес у покупателей. Тем не менее, Wirecard рассчитывает погасить задолженность перед кредиторами, оцениваемую в четыре миллиарда евро, за счет распродажи активов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!