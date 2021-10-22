Австрийского дипломата заподозрили в передаче секретных данных о «Новичке»

Бывшего генерального секретаря МИД Австрии, а ныне посла республики в Индонезии Йоханнеса Петерлика заподозрили в передаче секретных данных о нервно-паралитическом веществе «Новичок» и отстранили от должности. Об этом сообщает Kurier.

Прокуратура Вены расследует дело о злоупотреблении Петерликом служебным положением и нарушении служебной тайны. По информации издания, дипломат мог передать данные о «Новичке» бывшему члену совета директоров немецкой платежной системы Wirecard Яну Марсалеку, которого называют одним из самых разыскиваемых преступников мира.

Марсалек, как пишет Kurier, хвастался перед банкирами в Лондоне секретным документом, который Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подготовила после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В документе, помимо прочего, была указана формула «Новичка».

Марсалек вместе с главой Wirecard Маркусом Брауном был одной из ключевых фигур платежной системы, входившей в перечень наиболее технологичных в Европе. В июне 2020 года в ходе проверки национального регулятора была выявлена нехватка активов на 1,9 миллиарда евро. В связи с невозможностью исполнить обязательства перед кредиторами на 3,5 миллиарда евро компания была вынуждена подать иск о собственном банкротстве.

В августе Интерпол объявил охоту на Марсалека, местоположение которого неизвестно. Появлялись сведения о том, что он мог сбежать в Россию. В страну якобы попал через Белоруссию, куда прилетел на частном самолете.

Сергей и Юлия Скрипаль, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.