На якобы укрываемого в России загадочного афериста объявили охоту

Интерпол объявил охоту на бывшего топ-менеджера немецкой платежной системы Wirecard Яна Марсалека, якобы укрываемого в России и называемого одним из самых загадочных аферистов в мире, пишет Bloomberg. Он включен в список наиболее разыскиваемых преступников.

Запрос на розыск Марсалека подала Германия, власти которой возбудили в отношении него уголовное дело по обвинению в мошенничестве и выводе активов. Бывший топ-менеджер включен в так называемый красный список, поиску фигурантов которого полиция уделяет наибольшее внимание.

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Точное местонахождение Марсалека неизвестно. В середине июля появлялись сведения о том, что он мог сбежать в Россию. В страну якобы попал через Белоруссию, куда прилетел на частном самолете. Власти Германии утверждают, что направляли в Москву запрос о факте пересечения обвиняемым границы, но пока не получили ответа на него.

Марсалек вместе с главой Wirecard Маркусом Брауном был одной из ключевых фигур немецкой платежной системы, которая входила в перечень наиболее технологичных в Европе. В июне в ходе проверки национального регулятора была выявлена нехватка активов на 1,9 миллиарда евро. В связи с невозможностью исполнить обязательства перед кредиторами на 3,5 миллиарда евро компания была вынуждена подать иск о собственном банкротстве.

При этом ее акции продолжили торговаться на бирже и некоторое время входили в главный немецкий индекс DAX. Их стоимость сильно просела, но не достигла нулевой отметки.