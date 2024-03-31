Бывшего сотрудника внутренней разведки Австрии арестовали по делу Wirecard

Бывшего сотрудника внутренней разведки Австрии Отта арестовали по делу Wirecard

Бывшего сотрудника ныне несуществующего Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT) Эгисто Отта арестовали 29 марта по обвинению в злоупотреблении служебным положением и секретной разведывательной службой в ущерб Вене. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Нина Буссек, передает ORF.

Уточняется, что вместе с Оттом арестовали и его бывшего зятя — мужчину обвиняют в соучастии. Der Standart отмечает, что Отт связан с бывшим главным операционным директором рухнувшей немецкой компании Wirecard, австрийским бизнесменом Яном Марсалеком.

Он, по данным следствия, руководил группой граждан Болгарии, которые были арестованы в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России.

Подчеркивается, что Отт летом 2022 года передал содержимое смартфонов трех бывших высокопоставленных чиновников МВД российским спецслужбам. Его уже задерживали в 2021 году, однако отпустили, он всегда отрицал обвинения в шпионаже в пользу России, пишет издание.

Ранее высокопоставленного австрийского военного Густава Густенау заподозрили в связях с Россией и отстранили от должности главы офиса политики безопасности в австрийском Министерстве обороны, который консультирует военное руководство и министра обороны. Также была выявлена его связь с Яном Марсалеком.