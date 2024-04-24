Немецкий депутат отказался сниматься с выборов из-за шпионского скандала

Евродепутат Кра отказался выйти из предвыборной гонки из-за шпионского скандала

Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиан Кра отказался выйти из предвыборной гонки из-за задержания его помощника по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом пишет Politico.

«Если вы думаете, что это конец, и я сниму свою кандидатуру с участия в выборах, то я вынужден вас разочаровать. Я был и останусь главным кандидатом [от партии]», — заявил евродепутат.

Кра пообещал, что он уволит помощника, который фигурирует в шпионском скандале, и не будет присутствовать на открытии предвыборной кампании своей партии, как это ранее обсуждалось с руководством АдГ.

23 апреля полиция Дрездена задержала помощника политика Цзянь Го по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

После этого случая лидеры АдГ Тино Хрупалла и Алиса Вайдель поговорили с Кра, пытаясь отговорить его от участия в предстоящих выборах в Европарламент. По результатам встречи ему не разрешили принять участие в запуске предвыборной кампании партии.