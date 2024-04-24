Немецкая партия разработала секретный план из-за шпионского скандала

Bild: АдГ разработала секретный план из-за шпионского скандала с Китаем

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) разработала секретный план из-за шпионского скандала с Китаем, фигурантом которого стал депутат Европейского парламента (ЕП) Максимилиан Кра. Об этом сообщается в Telegram-канале «Bild на русском».

«Лидеры АдГ Тино Хрупалла и Алиса Вайдель разговаривали с ним [депутатом] на протяжении получаса и отговаривали от участия в ближайших выборах в Европарламент. По результатам кризисной встречи ему не разрешили принять участие в запуске предвыборной кампании партии», — отмечается в материале.

По данным газеты, уже подготовленные агитационные материалы не будут использоваться для продвижения политика. Сам Кра подчеркнул, что остается единственным кандидатом и продолжит борьбу за переизбрание.

Ранее стало известно, что помощника депутата Европарламента Кра задержала полиция Дрездена по подозрению в шпионаже в пользу Китая. По данным следствия, 43-летний помощник политика Цзянь Го передавал Пекину информацию о работе Европарламента и о представителях китайского оппозиционного движения в ФРГ.