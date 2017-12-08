Интимные фото Волочковой увеличили ее популярность в 10 раз

Интернет-популярность балерины и актрисы Анастасией Волочковой за месяц выросла в 10 раз. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Wordstat».

По его информации, в ноябре количество поисковых запросов «Волочкова» увеличилось до 2,2 миллиона. Это в 10 раз превышает статистику за любой другой месяц 2017 года. В то же время более двух миллионов человек пытались найти в интернете фотографии балерины.

Резкий рост популярности Волочковой среди пользователей сети произошел после слива интимных фотографий актрисы, на которых она якобы занимается сексом с бизнесменом Черменом Дзотовым. После публикации снимков количество связанных с его именем поисковых запросов увеличилось в 351 раз. Фото балерины опубликовали в сети в начале ноября.

23 ноября в эфире передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ бизнесвумен Ольга Лейбман заявила, что за ночь, проведенную с балериной и актрисой Анастасией Волочковой, мужчины платили 15 тысяч долларов. В ответ балерина пригрозила предпринимательнице судом.