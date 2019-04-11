Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.

«Все, кому здесь не так, вставайте и выезжайте в другие страны. Живите там», — сказала танцовщица. На вопрос интервьюера Алексея Гусарова о том, что делать 20 миллионам гражданам страны, живущим за гранью бедности, если они не могут просто взять и уехать, Волочкова ответила, что они должны работать больше, а «не курить на завалинке бычок».

Артистка сказала, что ни президент, ни государственные структуры не виноваты в бедности россиян. «Пенсионер отработал 50 лет, ему повышают пенсионный возраст. 10-11 тысяч в лучшем случае. В Москве», — возразил ей Гусаров. Однако Волочкова продолжила настаивать на своем: «И что? Почему в этом виноват президент, вы мне объясните, пожалуйста?»

Ранее в апреле балерина согласилась дать интервью журналистке Ксении Собчак. По словам артистки, Собчак вела себя непозволительно: установила скрытые камеры и микрофоны, начала рыться в шкафах и тумбочках, «как мерзавка и вор». Выпуск программы «Осторожно, Собчак!» с участием Волочковой вышел на YouTube 3 апреля. В комментариях под видео пользователи выступили в защиту балерины и раскритиковали ведущую.

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