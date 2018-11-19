«Неловкий момент» в «Кто хочет стать миллионером» с Волочковой насмешил зрителей

Балерина Анастасия Волочкова и сатирик Виктор Коклюшкин не смогли ответить на вопрос о вымышленном городе на программе «Кто хочет стать миллионером». Из четырех городов они выбрали Славгород, в то время как населенных пунктов с таким названием сразу два — в России (Алтайский край) и в Белоруссии. «Неловкий момент для жителей Славгорода», — пошутил в Twitter житель Барнаула.

Волочкова с Коклюшкиным дошли до девятого вопроса на 50 тысяч рублей. Игрокам предлагалось выбрать между Миргородом, Славгородом, Старгородом и Белгородом. Существование Старгорода и Белгорода не вызвало сомнений у участников, они выбирали между двумя другими вариантами и склонялись к Славгороду.

В результате игроки попросили помощи зала. Зрители проголосовали за Славгород. Волочкова с Коклюшкиным прислушались и дали неверный ответ. Оказалось, что вымышленным вариантом был Старгород.

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Жители российского Славгорода отреагировали на ответ участников шоу с юмором и досадой. «Э-э-э! Это родина моя», — возмущен @baranov_83.

Пользователи принялись устранять географическую неграмотность звезд шоу и рассказывать о Славгороде. «Старгород из "12 стульев", Миргород — сборник произведений Гоголя», — напоминали они.

Пользователь @ggGcwylYIrjl8td предположила, что если бы этот вопрос задали ясеню, тот бы непременно ответил. «Меня больше сочетание Волочкова — Коклюшкин убило», — отмечает Tom Diskein.

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