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Потеря ноги помогла игроку «Кто хочет стать миллионером?» обогатиться

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Гарет Кендалл

Участнику-инвалиду британской версии передачи «Кто хочет стать миллионером?» Гарету Кендаллу (Gareth Kendall) задали вопрос, ответом на который стало название места, где он потерял ногу. Об этом сообщает Sky News.

На 12-м этапе у Кендалла спросили, на берегу какого озера располагаются руины средневекового замка Аркарт. После появившихся вариантов ответа мужчина сказал: «Я знаю это, потому что там я лишился ноги». Зал бурно отреагировал на фразу инвалида: сразу же послышались удивленные возгласы из студии.

Игрок описал детали замка и дал правильный ответ — озеро Лох-Несс. Благодаря этому он заработал несгораемую сумму в 125 тысяч фунтов стерлингов (около 10,5 миллиона рублей).

Ведущий шоу Джереми Кларксон заявил, что данное шоу стало «лучшим за всю историю». По его словам, мужчине невероятно повезло с вопросом.

Позднее выяснилось, что Кендалл потерял ногу в автомобильной катастрофе в мае 2012 года. Он путешествовал вместе с женой, и они попали в аварию по дороге в Инвернесс — шотландский город, который расположен в 21 километре от замка Аркарт. Мужчина запомнил эту местность, потому что до ДТП планировал посетить эти руины.

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