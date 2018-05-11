Китай лишился «Евровидения» из-за желания вырезать геев

Европейский вещательный союз (EBU) разорвал контракт с видеостриминговой платформой Mango TV, которая транслировала «Евровидение-2018» в Китае. Об этом сообщает BBC News.

Причиной стало решение китайских вещателей закрашивать ЛГБТ-атрибутику, а также не показывать выступления участников с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Например, во время трансляции первого полуфинала конкурса модераторы вырезали выступления албанского и ирландского участников, а также замазали все радужные флаги.

Из-за этого регуляторы приняли решение отобрать лицензию у Mango TV: это значит, что финал Евровидения китайцы уже не увидят. Решение EBU поддержал ирландский участник Райан О'Шонесси (Ryan O’Shaughnessy), который исполнил песню об однополых отношениях. «Любовь — это любовь, неважно, между двумя парнями, двумя девушками», — заявил певец.

В апреле 2018 года администрация крупнейшей китайской соцсети Weibo запретила распространение любого контента, связанного с ЛГБТ-тематикой. Это было сделано в рамках трехмесячной кампании, которая должна создать «чистую и гармоничную» среду. Однако позже соцсеть отказалась от запрета из-за протестов со стороны китайских меньшинств.

Ранее стало известно, что финал «Евровидения-2018» пройдет без России: певица Юлия Самойлова, представляющая страну, не прошла отбор.

Пользователи соцсетей эмоционально отреагировали на провал певицы. Некоторые тяжело переживали поражение Самойловой и сочувствовали девушке, но большинство посчитали конкурсантку недостаточно одаренной.

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