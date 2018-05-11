Финал «Евровидения-2018» пройдет без России

Певица Юлия Самойлова, представляющая Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне, не прошла в финал.

10 мая состоялся второй полуфинал конкурса, на котором Самойлова выступала под шестым номером. Она исполнила композицию I Won't Break, ее выступление сопровождалось перфомансом балета «Тодес».

По результатам голосования зрителей и жюри российская исполнительница не смогла пробиться в десятку финалистов.

В марте 2017 года Самойлову отказались впустить на территорию Украины из-за концертов в российском Крыму. Из-за запрета певица не смогла принять участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве

Последний раз Россия не отбиралась в финал на «Евровидении-1996», проходившем в норвежском Осло. Тогда за Россию выступал Андрей Косинский с песней «Я это я».

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