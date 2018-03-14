Азербайджан вынудили переписать песню для «Евровидения»

Азербайджан внесет изменения в песню X My Heart с которой певица Айсель Мамедова представит страну на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2018». Такое решение было принято под давлением общественности, сообщает местное отделение агентства Sputnik.

Как отмечает издание, пользователи соцсетей обрушились на композицию с нападками — они посчитали, что песня не принесет Азербайджану успеха. Букмекеры тоже не предсказывают Мамедовой попадание в десятку лучших исполнителей.

После этого британский продюсер решил переписать ввод композиции, сделав ее более электронной.

Над проектом работала международная команда из Азербайджана, Греции, Великобритании, Швеции, Кипра, Португалии, России и Украины, добавляет агентство.

Ранее сообщалось, что Россию на «Евровидении-2018» представит Юлия Самойлова, которой в прошлом году запретили поехать на конкурс в Киев.

Полуфиналы «Евровидения» состоятся 8 и 10 мая в Лиссабоне, финал — 12 мая. Португалия получила право провести музыкальное состязание после победы в 2017 году представлявшего ее певца Салвадора Собрала.

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