Рекордсмен «Евровидения» в Москве снова выступит на конкурсе

На «Евровидении-2018» снова выступит Александр Рыбак, который уже выигрывал его в 2009 году с рекордным результатом. Об этом сообщается на сайте конкурса. Отмечается, что он будет выступать с песней «That's How You Write A Song».

Норвежский музыкант белорусского происхождения Александр Рыбак выступал на «Евровидении-2009» в Москве с песней «Fairytale». Он стал победителем, набрав рекордные 387 очков. Еще до первого участия в конкурсе у музыканта были контракты с более чем 20 странами Европы.

«Евровидение-2018» пройдет в Португалии — страна получила право провести конкурс после того, как в 2017 году на соревновании победил представлявший ее певец Салвадор Собрал. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй полуфинал — 10 мая, финал — 12 мая.

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