Белоруссия пошлет на «Евровидение» украинца-нарушителя

Украинский поп-певец Никита Алексеев, выступающий под псевдонимом Alekseev, представит Белоруссию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2018 году. Об этом сообщается на сайте tvr.by.

24-летний уроженец Киева прошел национальный отборочный тур «Евровидения» с песней Forever — англоязычной версией его композиции «Навсегда», написанной специально для вокального соревнования. За право представлять Белоруссию боролись такие исполнители, как Adagio, Гюнешь, Alen Hit, Кирилл Гуд и Анастасия Малашкевич.

Как пишет РИА Новости, Алексеев собирался проходить отбор на Украине, но передумал и отозвал заявку. Ранее сообщалось, что певцу может грозить дисквалификация, поскольку русскоязычная версия композиции звучала на концертах Алексеева в Киеве и Ставрополе в мае, а по правилам конкурса песни, участвующие в «Евровидении», не должны были исполняться публично до сентября 2017-го.

Тем не менее до начала национального этапа отбора представители артиста заявили, что речь идет о разных произведениях, а на концертах звучал отрывок песни «Навсегда» с другим текстом и измененной мелодией. В итоге Алексеев внес изменения в конкурсный вариант композиции и был допущен до участия в финале.

«Евровидение-2018» пройдет в Португалии в мае — страна получила право провести конкурс после того, как в 2017 году на соревновании победил представлявший ее певец Салвадор Собрал. Россию на соревновании представит певица Юлия Самойлова.

Alekseev записал такие композиции, как «Пьяное солнце», «Снов осколки» и «Океанами стали».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



