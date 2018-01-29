Россия и Украина встретятся в полуфинале «Евровидения»

Музыкальный конкурс «Евровидение» объявил состав полуфиналов. Результаты жеребьевки опубликованы на официальном сайте мероприятия.

Россия, которую на «Евровидении» представит певица Юлия Самойлова, выступит во втором полуфинале, запланированном на 10 мая. Ее соперниками по предварительному раунду станут Украина, Австралия, Дания, Норвегия, Молдавия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Нидерланды, Венгрия, Грузия, Мальта, Черногория, Латвия, Польша, Словения и Швеция.

Первый полуфинал состоится 8 мая. В нем примут участие Албания, Азербайджан, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Израиль, Исландия, Литва, Армения, Австрия, Хорватия, Кипр, Финляндия, Македония, Греция, Ирландия и Швейцария.

«Евровидение-2018» пройдет в Португалии — страна получила право провести конкурс после того, как в 2017 году на соревновании победил представлявший ее певец Салвадор Собрал.

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