Украинская певица Руслана назвала украинцев потомками шумеров — народа, населявшего территорию Южной Месопотамии (современный Ирак) вплоть до II тысячелетия до нашей эры. С таким заявлением она выступила в эфире телеканала «112 Украина».

«Наши корни говорят о древнейших культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров... Да нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию!» — сказала певица.

В ноябре Руслана призвала сограждан «снять с себя шаровары», раскритиковав политику украинизации страны. По словам певицы, граждане страны «хотят создать для Украины новый имидж, чтобы себя идентифицировать не только вышиванками». «Мне не хватает культурной революции», — призналась она.

Руслана — певица, композитор, народная артистка Украины. В 2004 году она победила в музыкальном конкурсе «Евровидение», проходившем в Стамбуле.

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