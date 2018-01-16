Киркоров назвал поддерживаемого им соперника России на «Евровидении-2018»

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что примет участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2018 году на стороне Молдавии. Поп-певец сообщил в Instagram во вторник, 16 января, что займется подготовкой молдавской группы Doredos.

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Jan 15, 2018 at 11:27pm PST

Киркоров заявил, что был крайне впечатлен выступлением коллектива на фестивале «Новая волна» в Сочи. «Когда я вижу таких артистов, я чувствую обязанность помочь им так же, как Алла Пугачева помогла мне в начале моей карьеры», — написал исполнитель.

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Эстрадный артист рассказал, что вместе с музыкантом Джоном Баллардом написал для Doredos песню My Lucky Day («Мой счастливый день»), с которой группа будет выступать на «Евровидении».

Киркоров не впервые представляет соперников России на международном вокальном соревновании — в 2005 году он выступал продюсером артистки Анжелики Агурбаш (Белоруссия), в 2007-м работал с исполнителем Дмитрием Колдуном (Белоруссия), а в 2008-м поддерживал Ани Лорак (Украина). В 2016 году он был в команде певца Сергея Лазарева, выступавшего за Россию.

«Евровидение-2018» пройдет в Португалии — страна получила право провести конкурс после того, как в 2017 году на соревновании победил представлявший ее певец Салвадор Собрал.

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