Россия вернется на «Евровидение»

Россия примет участие в песенном конкурсе «Евровидение-2018», который пройдет в Лиссабоне. Об этом заявили организаторы конкурса.

«После годичного отсутствия в конкурсе примет участие Россия», — заявили организаторы в сообщении. Всего же в «Евровидении-2018» будут участвовать представители 42 стран.

Также были представлены логотип и слоган конкурса («Все на борт!»).

Португалия получила право принимать соревнование в 2018 году после того, как на «Евровидении-2017» победил певец Салвадор Собрал. Первый полуфинал «Евровидения-2018» состоится 8 мая, второй полуфинал — 10 мая, финал — 12 мая.

В июле желание представлять Россию на «Евровидении-2018» выразила Юлия Самойлова. Она должна была представлять страну на конкурсе в 2017 году в Киеве, однако не смогла принять участие в нем, так как Служба безопасности Украины закрыла Самойловой въезд в страну.