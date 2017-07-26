Самойлова подтвердила желание выступить на «Евровидении-2018» в Португалии

Российская певица Юлия Самойлова ждет официального подтверждения, что ее отправят на музыкальный конкурс «Евровидение-2018» в Лиссабоне. Об этом в среду, 26 июля, РИА Новости сообщила пресс-секретарь исполнительницы.

«Юля никогда не была в Португалии. Конечно же, ей бы хотелось поехать, потому что выступление на "Евровидении" — мечта всей ее жизни», — заявила она.

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По словам представительницы артистки, Самойлова еще не начала готовиться к соревнованию. Сейчас исполнительница занимается студийной записью песни «Вдруг рядом друг», релиз которой намечен на ближайшее время.

Певица должна была представлять Россию на «Евровидении-2017» в Киеве, однако не смогла участвовать в конкурсе, так как Служба безопасности Украины закрыла Самойловой въезд в страну.

Португалия получила право принимать соревнование в 2018 году после того, как на «Евровидении-2017» победил певец Салвадор Собрал. Первый полуфинал «Евровидения-2018» состоится 8 мая, второй полуфинал — 10 мая, финал — 12 мая.