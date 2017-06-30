Культура
 

СМИ узнали о нежелании организаторов «Евровидения» штрафовать Россию

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Европейский вещательный союз (ЕВС) рекомендовал не штрафовать Россию за неучастие в песенном конкурсе «Евровидение-2017», организаторы шоу не планируют санкций в отношении Москвы за отказ от трансляции шоу. Об этом в пятницу, 30 июня, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЕВС.

«Против Первого канала, который отказался транслировать конкурс, группа рекомендовала не вводить никаких санкций. Относительно нарушений правил — Россия их компенсировала неучастием своего исполнителя в Киеве», — пояснили в организации. Ранее 29 июня в ЕВС ограничились замечанием в адрес российского телеканала, отметив, что его действия были мотивированы отказом Украины пустить в страну представительницу от России Юлию Самойлову.

"ЕВС хочет подчеркнуть свою приверженность ценностям конкурса и заявить, что все, кто хочет участвовать, имеют на это право. Руководящая группа надеется, что представители России и Украины соберутся на следующем этапе в Португалии в 2018 году".

29 июня ЕВС оштрафовал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) за то, что она не обеспечила участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» российской участницы. Точная сумма, которую союз собирается взыскать, не называется. 22 июня стало известно, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности наложило арест на 15 миллионов евро, предоставленные Украиной в качестве гарантии успешного проведения «Евровидения».

Конкурс прошел в Киеве в мае. Победителем стал представитель Португалии Салвадор Собрал.

Самойлова должна была представлять на соревновании Россию с песней Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины закрыла исполнительнице въезд на территорию государства якобы из-за посещения Крыма.

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