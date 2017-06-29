Первый канал пожурили за отказ от «Евровидения»

Первый канал получил замечание от Европейского вещательного союза (ЕВС) за отказ транслировать проходивший в Киеве музыкальный конкурс «Евровидение-2017». Об этом сообщает RNS со ссылкой на сообщение союза.

Никаких санкций по отношению к российскому каналу «на данном этапе» применено не будет. Руководство ЕВС учло тот факт, что действия Первого канала были мотивированы отказом Украины пустить в страну представительницу от России Юлию Самойлову.

Материалы по теме Украинский отказ Как российских зрителей лишили «Евровидения» и кто от этого пострадает

Ранее агентство Reuters сообщило, что Украине грозит крупный штраф из-за неучастия Самойловой в «Евровидении». Он может составить 200 тысяч евро.

В ЕВС отметили, что действия Украины отвлекли общественное внимание от музыкального соревнования, а «репутация музыкального конкурса "Евровидение" оказалась под угрозой». Точная сумма, которую предложили взыскать со страны, не называется.

Служба безопасности Украины отказалась пустить на территорию страны певицу Самойлову, поскольку в 2015 году она выступала в Крыму, который власти Украины не считают частью России. Руководство страны не признает итоги референдума, прошедшего на полуострове в марте 2014 года, в результате которого жители Крыма высказались за присоединение региона к России. Артистам, посетившим Крым без разрешения украинских властей, отказывают во въезде в страну.