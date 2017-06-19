Обнаживший зад на «Евровидении» Седюк пожаловался в полицию на советника Авакова

Украинский пранкер и журналист Виталий Седюк, обнаживщий ягодицы во время выступления Джамалы в финале «Евровидения-2017» в Киеве, написал заявление в полицию на советника главы МВД Илью Киву. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает ТСН, в распоряжении которой оказалась копия заявления.

Как уточнил Седюк, причиной обращения в полицию стали высказывания Кивы, которые пранкер счел угрозами совершить над ним самосуд. «Считаю заявления советника министра МВД Ильи Кивы и самого министра Арсена Авакова "Показывать голый зад обитателям изолятора я бы ему не советовал" — абсолютно недопустимыми. В европейской стране их, как минимум, уволили бы с должностей и назначили расследование», — прокомментировал Седюк.

Как отмечало издание «Политическое обозрение», 20 мая в одном из интервью советника министра внутренних дел Илья Кива назвал Седюка «дешевой ***** (синоним девушки легкого поведения — прим. «Ленты.ру»)» и пообещал «вытащить кишки», если «суд не будет строг с его голой задницей».

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Заседание суда по поводу выходки пранкера назначено на 18 июля, сообщает kp.ua.

14 мая в Киеве во время выступления гостьи «Евровидения-2017» Джамалы Седюк с флагом Австралии выбежал на сцену и снял штаны. Охрана сразу вынесла его со сцены, а певица никак не отреагировала на инцидент. Пранкер был задержан на 72 часа. Против него возбудили дело по статье «Хулиганство». Журналисту грозит штраф или до пяти лет лишения свободы.

Комментируя задержание Седюка, глава МВД Аваков тогда заявил: «Пока этот позор страны сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим "хобби", я бы ему не советовал».