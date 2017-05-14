Снявшему штаны на «Евровидении» украинскому пранкеру пригрозили тюрьмой

Украинский журналист и пранкер Виталий Седюк, выбежавший на сцену «Евровидения-2017» и снявший штаны во время выступления певицы Джамалы, задержан. Об этом министр внутренних дел страны Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook в воскресенье, 14 мая.

Глава МВД подтвердил, что «идиот, оголивший свой зад перед 200 миллионами телезрителей», это Седюк. «Был задержан охраной конкурса при участии полиции — оказывал сопротивление», — рассказал Аваков.

Сам пранкер объяснил произошедшее желанием «реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом"», сообщил министр.

Аваков отметил, что Седюк задержан на 72 часа до суда, на котором ему изберут меру пресечения. По его словам, журналисту грозит штраф или до пяти лет лишения свободы по статье «Хулиганство» с отягчающими обстоятельствами. «А пока этот позор страны, сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим "хобби", я бы ему не советовал», — добавил глава МВД.

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Ранее сообщалось, что молодой человек с флагом Австралии через несколько секунд после начала выступления Джамалы появился на сцене, обежал вокруг певицы и снял с себя штаны вместе с трусами. Охрана сразу вынесла его со сцены, а певица никак не отреагировала на инцидент.

Это уже не первая скандальная выходка Седюка. В частности, в сентябре 2014-го на Неделе моды в Париже он попытался повалить на землю американскую телезвезду Ким Кардашьян, а в сентябре 2016-го — поцеловать ее ягодицы.

На «Евровидении-2017» победу одержал представитель Португалии, 27-летний Салвадор Собрал. Второе место занял 17-летний Кристиан Костов из Болгарии, третье — коллектив SunStroke Project из Молдавии. Джамалу, которая победила на «Евровидении-2016», пригласили выступить в качестве гостьи с песней I believe in U.