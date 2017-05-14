Снявший штаны пранкер не испортил Порошенко впечатление от «Евровидения»

Пранкер, снявший штаны во время выступления певицы Джамалы на «Евровидении» в Киеве, не испортил общего впечатления от шоу, заявил президент Украины Петр Порошенко. Его слова передает портал «Гордон» в воскресенье, 14 мая.
По словам главы государства, «всегда найдется кто-то, кто выскочит и что-то покажет, считая, что это — свобода». Он осудил подобные способы самовыражения.
«Десятки тысяч людей, включая волонтеров, приложили сверхусилия не просто сделать этот праздник, а показать Украину миру. И тут влезает одна, извините за слово, задница, которая думает, что это то, что мир должен видеть из Украины. Я этим разочарован, но считаю, что это нам впечатления от праздника не испортило», — подчеркнул Порошенко.
Ранее в воскресенье сообщалось, что украинский журналист и пранкер Виталий Седюк с флагом Австралии появился на сцене «Евровидения» во время выступления Джамалы. Он обежал вокруг певицы и снял с себя штаны вместе с трусами. Охрана сразу вынесла его со сцены. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что молодой человек задержан, ему грозит штраф или до пяти лет лишения свободы по статье «Хулиганство».
Финал «Евровидения-2017» прошел в Киеве в ночь на воскресенье. Победу на конкурсе одержал представитель Португалии, 27-летний Сальвадор Собрал. Второе место занял 17-летний Кристиан Костов из Болгарии, третье — коллектив SunStroke Project из Молдавии.