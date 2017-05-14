Снявший штаны пранкер не испортил Порошенко впечатление от «Евровидения»

Пранкер, снявший штаны во время выступления певицы Джамалы на «Евровидении» в Киеве, не испортил общего впечатления от шоу, заявил президент Украины Петр Порошенко. Его слова передает портал «Гордон» в воскресенье, 14 мая.

По словам главы государства, «всегда найдется кто-то, кто выскочит и что-то покажет, считая, что это — свобода». Он осудил подобные способы самовыражения.

«Десятки тысяч людей, включая волонтеров, приложили сверхусилия не просто сделать этот праздник, а показать Украину миру. И тут влезает одна, извините за слово, задница, которая думает, что это то, что мир должен видеть из Украины. Я этим разочарован, но считаю, что это нам впечатления от праздника не испортило», — подчеркнул Порошенко.

Ранее в воскресенье сообщалось, что украинский журналист и пранкер Виталий Седюк с флагом Австралии появился на сцене «Евровидения» во время выступления Джамалы. Он обежал вокруг певицы и снял с себя штаны вместе с трусами. Охрана сразу вынесла его со сцены. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что молодой человек задержан, ему грозит штраф или до пяти лет лишения свободы по статье «Хулиганство».

Видео: Jugando Fútbol / YouTube

Финал «Евровидения-2017» прошел в Киеве в ночь на воскресенье. Победу на конкурсе одержал представитель Португалии, 27-летний Сальвадор Собрал. Второе место занял 17-летний Кристиан Костов из Болгарии, третье — коллектив SunStroke Project из Молдавии.