Организаторы «Евровидения» предложили оштрафовать Украину из-за Самойловой

В Европейском вещательном союзе (ЕВС), который организует международный музыкальный конкурс «Евровидение», заявили, что Украине грозит крупный штраф из-за скандала вокруг участия в соревновании 2017 года российской певицы Юлии Самойловой. Об этом сообщает Reuters в четверг, 29 июня.

«Общественное внимание было отвлечено от соревнования, а репутация музыкального конкурса "Евровидение" оказалась под угрозой», — отметили в ЕВС.

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По словам представителей союза, оргкомитет песенного соревнования «рекомендовал выписать Национальной общественной телерадиокомпании Украины значительный штраф». Точная сумма, которую предложили взыскать, не называется.

На «Евровидении-2017», которое проходило в Киеве в мае, победил 27-летний представитель Португалии Салвадор Собрал. От России в конкурсе должна была выступать Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning («Пламя пылает»), однако Служба безопасности Украины отказала ей во въезде из-за выступления в Крыму в 2015 году.

Полуостров вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает регион оккупированной территорией, а иностранным артистам, посетившим его без разрешения украинских властей, закрывает въезд в страну. В Москве настаивают, что процедура присоединения Крыма соответствовала нормам международного права.