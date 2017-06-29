На Украине штраф ЕВС назвали попыткой придушить национальную телерадиокомпанию

Председатель Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания назвал рекомендацию оргкомитета «Евровидения» попыткой придушить НОТУ. Об этом он написал в Facebook в четверг, 29 июня.

«Похоже, нас таки ждут санкции за "необеспечение участия в "Евровидении-2017" певицы от России Юлии Самойловой"», — отметил Аласания.

По словам главы НОТУ, Европейский вещательный союз (ЕВС, организатор «Евровидения») «становится в очередь» вместе с Россией, телеканалом Euronews и «многими другими желающими придушить в колыбели едва рожденного общественного вещателя Украины».

Аласания предположил, что украинские власти не станут вмешиваться в конфликт НОТУ и ЕВС.

Материалы по теме Взял и Собрал Лучшие моменты «Евровидения-2017» в Киеве

Ранее в четверг представители Европейского вещательного союза заявили, что Украине грозит крупный штраф из-за скандала вокруг участия Самойловой в «Евровидении-2017».

22 июня сообщалось, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности заморозило украинский залог за успешное проведение «Евровидения». Портал Deutsche Welle объявил, что это связано с иском европейского телеканала Euronews.