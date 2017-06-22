В Европе арестовали украинский залог за успешное «Евровидение»

В Швейцарии наложили арест на 15 миллионов евро, предоставленные Украиной в качестве гарантии успешного проведения в Киеве музыкального конкурса «Евровидение-2017». Об этом в четверг, 22 июня, сообщается на сайте организаторов соревнования, Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

«Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил Национальной общественной телерадиокомпании Украины, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму этой гарантии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в своем официальном письме Женевское управление не уточнило, на каких основаниях был произведен арест.

Ситуацию прокомментировал генеральный директор НОТУ Зураб Аласания. «Мы наняли юридическую фирму из Швейцарии, поскольку нужно выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста в соответствии со швейцарским законодательством», — сказал он.

«Евровидение-2017» состоялось в Киеве в мае. Победителем стал представитель Португалии 27-летний Салвадор Собрал.