Названы траты Киева на «Евровидение»

Исполнительный продюсер музыкального конкурса «Евровидение-2017» Павел Грицак рассказал, во сколько Украине обошлась организация мероприятия. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает «Укринформ».

«Я говорил, что мы отчитаемся о потраченных средствах. И вот мы отчитываемся. Было потрачено 20,4 миллиона евро. Информация о 30 миллионах расходов — исключительно информационная "утка"», — заявил Грицак.

Он добавил, что деньги на проведение соревнования были выделены из государственного бюджета Украины и городской казны Киева.

Сумму в 30 миллионов евро называл продюсер певицы Джамалы Игорь Тарнопольский. По его словам, организаторы отказались от выступления Леди Гаги, которая согласилась спеть на конкурсе бесплатно, из-за невозможности обеспечить ее приезд и райдер. «Но на Леди Гагу не нашлось 200 тысяч в бюджете из 30 миллионов евро», — сказал он.

Ранее в мае председатель украинского жюри «Евровидения» поэт Юрий Рыбчинский выразил свое возмущение уровнем коррупции при организации международного конкурса. Он также заявлял, что за бюджет нынешнего «Евровидения» можно было бы провести три подобных соревнования.

«Евровидение-2017» состоялось в Киеве в мае. Победителем стал представитель Португалии 27-летний Салвадор Собрал.