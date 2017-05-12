Председателя украинского жюри возмутила коррупция на «Евровидении»

Председатель украинского жюри «Евровидения» поэт Юрий Рыбчинский в интервью изданию «Зеркало недели» выразил свое возмущение уровнем коррупции при организации международного конкурса.

«И, конечно, меня возмущает еще один факт. Не могу об этом молчать. Это то, что за нынешний бюджет "Евровидения" можно было бы провести три подобных конкурса», — сказал Рыбчинский и посетовал на бездействие прокуратуры.

Он напомнил, что в прошлом году в Стокгольме подобный конкурс провели за девять миллионов евро — и «достаточно прилично». В Эстонии, по его словам, в свое время потратили 12 миллионов евро. Украинские суммы, отметил Рыбчинский, «многим странам даже не снились», однако для конкурса не построили концертных залов, «а в монопольном зале "Украина" — совершенно дикая аренда».

«Нищий народ в Европе и самое дорогое "Евровидение"», — подытожил поэт.

По информации «Зеркала недели», бюджет «Евровидения-2017» составил около 23,5 миллиона евро.

«Евровидение-2017» проходит в Киеве. Полуфиналы состоялись 9 и 11 мая, финал запланирован на 13 мая.

