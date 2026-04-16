Выдуманное изнасилование обернулось для молодой россиянки уголовным делом

В Петербурге задержана чирлидерша, обвинившая юношей в изнасиловании из мести

В Санкт-Петербурге задержана 20-летняя чирлидерша, обвинившая юношей в изнасиловании. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, девушка познакомилась с компанией молодых людей в ночном клубе, а потом уехала с ними на квартиру, расположенную в Красносельском районе города. Там все продолжили распивать алкоголь. В какой-то момент она поссорилась с юношами. Девушка покинула квартиру и написала заявление в полицию с обвинением в изнасиловании.

После того как информация об изнасиловании не подтвердилась, правоохранители задержали чирлидершу. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе, соединенном с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Свою вину она признала.

Ранее сообщалось, что Верховный суд (ВС) России полностью оправдал 40-летнего жителя Санкт-Петербурга, который получил 12,5 года лишения свободы по ложному обвинению бывшей супруги в педофилии в отношении собственной дочери.