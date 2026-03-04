Россиянин сумел доказать свою невиновность после обвинений бывшей жены в педофилии

ВС оправдал петербуржца, осужденного на 12,5 года по ложному обвинению экс-жены

Верховный суд (ВС) России полностью оправдал 40-летнего жителя Санкт-Петербурга, который получил 12,5 года лишения свободы по ложному обвинению бывшей супруги в педофилии в отношении собственной дочери. Об этом пишет «МК».

Судебная коллегия по уголовным делам высшей судебной инстанции страны рассмотрела это дело в закрытом заседании и решила производство по уголовному делу петербуржца прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления. Он должен быть освобожден из колонии в Башкирии, где сейчас отбывает наказание. Ему предоставлено право на реабилитацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

Мужчина участвовал в заседании ВС по видеосвязи из башкирской колонии. Его мать боролась за его невиновность, настаивая на ложности слов бывшей невестки. Супруги развелись во время следствия. В настоящее время экс-жена проживает в их общей квартире вместе с детьми и новым избранником.

Там в ноябре 2022 года и произошли события, которые легли в основу уголовного дела. Денис Г. прочитал двоим маленьким детям сказку на ночь и уложил их спать, а сам пошел принять ванну. Пока он мылся, проснулась 4-летняя дочь и прибежала в ванную комнату к отцу. Мать увидела девочку и прикрывающегося полотенцем голого мужа и стала снимать на видео. Затем она обратилась в полицию и обвинила супруга в том, что он показал свой половой орган дочери.

Мужчина это категорически отрицал, объясняя обвинения жены в стремлении наказать его, они с супругой переживали кризис в отношениях. Но ему не поверили и возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего»).

Также в деле имеются заключения экспертов, которые изучили видеозапись и сделали вывод, что на ней отсутствует демонстрация половых органов со стороны мужчины ребенку и действия сексуального характера». Комплексная судебная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза также не нашла у отца склонности к педофилии.

Видимо, эти результаты не были приняты по внимание, потому как Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга 13 марта 2024 года приговорил мужчину к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Апелляционная и кассационная инстанции признали приговор законным. Но наряду с этим свое особое мнение о деле высказал судья Санкт-Петербургского городского суда, участвовавший в апелляции. Он указал, что «исследованными судом доказательства наличия в действиях Г. признаков состава преступления не установлено. Доводы Г. о несовершении им инкриминируемых действий не опровергнуты».

«МК» отмечает, что 3 марта группа родственников ложно осужденных по статье 132 УК РФ направили свое обращение в Верховный суд, в котором попросили разобраться с системной проблемой по таким делам, когда люди получают большие сроки только на основании голословных обвинений.

Ранее сообщалось, что Тавдинский районный суд Свердловской области оправдал жительницу Наталью Сальникову по делу о расправе над отцом.