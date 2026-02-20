Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:20, 20 февраля 2026Силовые структуры

Россиянку оправдали по делу о расправе над отцом 27 ударами ножа

На Урале женщину оправдали по делу об убийстве отца, найденного с 27 ранениями
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Тавдинский районный суд Свердловской области оправдал жительницу Наталью Сальникову по делу о расправе над отцом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Вечером 12 мая 2025 года женщина в состоянии алкогольного опьянения легла дома спать, а когда проснулась, нашла в соседней комнате отца с 27 ножевыми ранениями. Она побежала к соседям, те вызвали полицию и скорую. Уголовное дело в результате возбудили в отношении Сальниковой. По версии следствия, она поссорилась с отцом и напала на него с ножом.

Однако в суде эта версия не нашла подтверждения. Выяснилось, что, когда женщина ложилась спать, отец сидел на лавочке около подъезда. Также свидетели подтвердили, что между отцом и дочерью не было разногласий.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии суд дал 15 лет колонии жителю за жестокую расправу и надругательство над пенсионеркой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились слухи о тайной разработке властей Украины

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Раскрыты подробности жизни российской экс-чиновницы после инсценировки смерти

    В Венгрии пришли в ужас от нежелания ЕС давить на Украину

    Гипертоникам посоветовали включить в меню один напиток

    В Швеции захотели оповещать о воздушных ударах как на Украине

    Умер солист культовой группы Shortparis Николай Комягин. Что случилось с 39-летним артистом?

    В российском общежитии нашли мертвого студента

    Китайские туристы провалились под лед на Байкале и не выжили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok