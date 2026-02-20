Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:53, 20 февраля 2026Силовые структуры

Надругавшийся над телом пенсионерки россиянин сел на 15 лет

В КБР суд приговорил к 15 годам жителя за жестокое убийство пенсионерки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Верховный суд Кабардино-Балкарии дал 15 лет колонии строгого режима 23-летнему жителю Нальчика Рустаму Ногмову за жестокую расправу над пенсионеркой и надругательство над ее телом. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие и суд установили, что ночью 30 января 2025 года мужчина под действием алкоголя и наркотиков напал в сквере на незнакомую 86-летнюю женщину, избил ее и принялся душить, пока она не перестала подавать признаков жизни. После этого Ногмов надругался над ее телом.

Мужчина признал вину.

Ранее сообщалось, что в Башкирии суд дал условные сроки подросткам за нападения на сверстников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились слухи о тайной разработке властей Украины

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Россиянам объяснили рост спроса на автомобили с пробегом из одной страны

    В центре Москвы перекрыли движение

    Поступления в бюджет от налогов с вкладов взлетели

    Надругавшийся над телом пенсионерки россиянин сел на 15 лет

    В ЕС назвали возможное условие отказа Украины от территорий

    Планирующим купить квартиру в новостройке россиянам дали совет

    Россиянка устроила потасовку на борту самолета из-за откинутого кресла попутчицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok