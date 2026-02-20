Реклама

10:38, 20 февраля 2026Силовые структуры

Банда подростков-разбойников избежала колонии в российском регионе

В Башкирии суд дал условные сроки подросткам за нападения на сверстников
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Башкирии суд дал условные сроки трем подросткам 15-16 лет, нападавшим на сверстников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Юноши получили от трех до четырех лет условного лишения свободы. Их признали виновными по статьям о хулиганстве, вымогательстве и разбойном нападении.

Следствие и суд установили, что с декабря 2024-го по апрель 2025 года школьники нападали на сверстников в общественных местах, избивали и требовали деньги. В частности, один из обвиняемых спровоцировал драку и потребовал у оппонента семь тысяч рублей якобы за разбитый телефон. Он также привлек знакомых, чтобы те побили потерпевшего и его знакомых, а после продолжил вымогать деньги.

Другой обвиняемый требовал деньги у знакомого по переписке, когда сам находился под домашним арестом. Потерпевший, опасаясь угроз, не раз выполнял это требование.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали экс-тренера за развратные действия с детьми.

