Российского экс-тренера задержали за домогательства к юным фигуристкам

В Новосибирске задержали бывшего тренера по фигурному катанию Константина Медовикова за развратные действия с детьми. Об этом сообщает ТАСС.
В ближайшее время экс-тренеру изберут меру пресечения. Следствие будет настаивать на домашнем аресте.
Медовикова обвинили в домогательствах к детям в апреле 2025 года. Тогда матери двух девочек, которые занимались в новосибирском центре зимних видов спорта, заявили, что он трогал за интимные места их детей и написали на него заявление в полицию. Тренера поддержала другая группа родителей.
В июне 2025 года возбуждение дела в отношении экс-тренера признали незаконным.
