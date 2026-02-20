Российского экс-тренера задержали за домогательства к юным фигуристкам

В Новосибирске задержали экс-тренера за развратные действия с детьми

В Новосибирске задержали бывшего тренера по фигурному катанию Константина Медовикова за развратные действия с детьми. Об этом сообщает ТАСС.

В ближайшее время экс-тренеру изберут меру пресечения. Следствие будет настаивать на домашнем аресте.

Медовикова обвинили в домогательствах к детям в апреле 2025 года. Тогда матери двух девочек, которые занимались в новосибирском центре зимних видов спорта, заявили, что он трогал за интимные места их детей и написали на него заявление в полицию. Тренера поддержала другая группа родителей.

В июне 2025 года возбуждение дела в отношении экс-тренера признали незаконным.

