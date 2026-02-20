Реклама

Силовые структуры
08:06, 20 февраля 2026Силовые структуры

Причинившим ущерб лесу на 322 миллиона рублей российским подросткам огласили приговор

Поджегших лес в Забайкалье подростков приговорили к 7 и 6,5 года колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Забайкалье 2-й Восточный окружной военный суд вынес приговоры двум подросткам, поджегших лес по указу украинского куратора. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Несовершеннолетние признаны виновными по статье о терроризме. Первый получил 7 лет, а второй — 6,5 лет. Оба будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

Обвинение требовало для подростков от 8,5 до девяти лет лишения свободы.

Все произошло летом 2025 года. Тогда два 16-летних подростка совершили четыре поджога леса за вознаграждение возле Атамановки. Задание они получили от куратора, который действовал в интересах Украины. За это им обещали 100 тысяч рублей. Общий ущерб от их действий составил свыше 322 миллионов рублей.

