11:35, 19 февраля 2026Силовые структуры

Подростки причинили ущерб лесу на 322 миллиона рублей в российском регионе

В Забайкалье подросткам грозит до девяти лет колонии за поджог леса
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Забайкалье подросткам грозит до девяти лет колонии за поджог леса. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, летом 2025 года два 16-летних подростка совершили поджог леса за вознаграждение. Задание они получили от куратора, который действовал в интересах Украины. Всего несовершеннолетние совершили четыре поджога лесов возле Атамановки. За это им обещали 100 тысяч рублей. Общий ущерб от их действий составил свыше 322 миллионов рублей.

Им предъявлено обвинение за умышленный поджог леса и они арестованы.

В суде обвинение запросило для подростков от 8,5 до девяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что найденная российским подростком работа обернулась уголовным делом.

