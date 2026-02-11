Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:32, 11 февраля 2026Силовые структуры

Найденная российским подростком работа обернулась уголовным делом

В Красноярском крае арестовали подростка за попытку диверсии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Красноярском крае арестовали подростка за попытку диверсии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он подозревается по статье 30, 281 («Приготовление к совершению диверсии») УК РФ.

По данным следствия, в феврале этого года 17-летний местный житель в одном из мессенджеров вступил в переписку с неизвестным и согласился за вознаграждение совершить поджог трансформатора в Минусинске. Для этого он предложил четырем знакомым найти средства на диверсию и принять в ней участие, но они отказались.

Довести преступный умысел до конца он не смог. Его противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ.

По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается работа по сбору и закреплению доказательной базы.

Ранее сообщалось, что побывавший на авиапредприятии россиянин получил срок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили ограничения в отношении Telegram

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Участникам покушения на генерала Алексеева распределили роли

    Ученые реконструировали внешность хорватского вампира

    В Петербурге рухнул лифт с матерью и ребенком внутри

    ЕС решил поддержать переизбрание Пашиняна

    Найденная российским подростком работа обернулась уголовным делом

    Стоматолог предупредила об опасных домашних методах отбеливания зубов

    Израиль задумал новую военную операцию против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok