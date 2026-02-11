Найденная российским подростком работа обернулась уголовным делом

В Красноярском крае арестовали подростка за попытку диверсии

В Красноярском крае арестовали подростка за попытку диверсии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он подозревается по статье 30, 281 («Приготовление к совершению диверсии») УК РФ.

По данным следствия, в феврале этого года 17-летний местный житель в одном из мессенджеров вступил в переписку с неизвестным и согласился за вознаграждение совершить поджог трансформатора в Минусинске. Для этого он предложил четырем знакомым найти средства на диверсию и принять в ней участие, но они отказались.

Довести преступный умысел до конца он не смог. Его противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ.

По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается работа по сбору и закреплению доказательной базы.

