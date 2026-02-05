Реклама

Побывавший на авиапредприятии россиянин получил срок

В Петербурге осудили мужчину, склонявшего знакомых к поджогу самолета
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Петербурге осудили мужчину, склонявшего знакомых к поджогу самолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как установил суд, 24 сентября 2024 года Максим Грузнов решил совершить поджог военного самолета «с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности России», а также причинения ущерба Министерству обороны.

После этого, во время поездки со знакомыми на машине, он предложил им поехать к запасному въезду одного из авиапредприятий, на что они согласились. Прибыв на место, Грузнов осмотрел авиационную технику, а также изучил систему охраны, освещенность территории предприятия, наличие охранников и их режим дежурства. После чего подобрал пути подъезда и выезда. В это время на открытой стоянке находилось несколько самолетов.

Сотрудники охраны заметили мужчин, после чего те покинули территорию предприятия.

Грузнов склонял знакомых к участию в совершении поджога авиатехники, расписав их участие в диверсии по ролям. После этого, 5 октября 2024 года, находясь наедине с одним из товарищей, он сообщил ему, что ищет в группах мессенджеров заказчика совершения диверсии. И снова предложил совершить поджог самолетов, но получил отрицательный ответ.

Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Он признан виновным по статьям 30, 281 («Содействие диверсионной деятельности») и 281 («Диверсия») УК РФ.

Ранее сообщалось, что готовивший диверсии в Подмосковье иностранец на видео объяснил свой мотив и задание.

