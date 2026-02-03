Готовивший диверсии в Подмосковье иностранец на видео объяснил свой мотив и задание

Допрос готовившего теракты в Подмосковье иностранца показали на видео

ФСБ показала видео задержанного за подготовку теракта в Подмосковье 29-летнего иностранца. Ролик публикует РИА Новости.

На кадрах молодой человек, лицо которого скрыто, рассказал, что познакомился со своим куратором в интернете, сообщив, что хочет вступить в ряды Вооруженных сил Украины и воевать против Российской армии. После он получил задание приехать в Москву, куратор переслал ему деньги на проживание и аренду жилья, а также в качестве целей для подрыва указал ЛЭП и ТЭЦ в регионе.

В момент подготовки диверсии террорист был задержан сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение и ношение взрывных устройств») и части 1 статьи 30, части 2 статьи 281 УК РФ («Приготовление к диверсии, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

При задержании изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство фугасного действия с массой взрывчатого вещества пять килограммов.

