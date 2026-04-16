13:26, 16 апреля 2026

В Армении задержали сторонников и членов главной пророссийской партии

Арменпресс: Задержаны 14 сторонников и членов партии «Сильная Армения»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Патрин / ТАСС

14 сторонников и членов партии «Сильная Армения» были задержаны по обвинению в даче и получении взяток в ходе избирательной кампании. Об этом сообщает издание Арменпресс.

«В рамках уголовного дела, расследуемого Антикоррупционным комитетом Армении, задержаны 14 человек по обвинению в даче и получении избирательных взяток», — отмечено в публикации.

О задержании сторонников и членов крупнейшей пророссийской партии рассказала ее представительница Гоар Мелоян. Дополнительная информация о произошедшем может быть опубликована Антикоррупционным комитетом позднее.

Парламентские выборы в Армении должны состояться 7 июня. Партия «Сильная Армения», созданная по инициативе российского предпринимателя Самвела Карапетяна, по последним опросам может рассчитывать на второе место.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что победа на предстоящих выборах «Сильной Армении» может привести к экономической войне между Москвой и Ереваном. Он подчеркнул, что на данный момент российско-армянские отношения находятся на самом высоком уровне.

