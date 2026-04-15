Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:43, 15 апреля 2026Бывший СССР

Пашинян оценил отношения с Россией

Пашинян: Отношения России и Армении сейчас находятся на самом высоком уровне
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Отношения России и Армении сейчас находятся на самом высоком уровне. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Sputnik Армения».

«Армяно-российские отношения сейчас находятся на самом высоком уровне, чем это было когда-либо», — подчеркнул он.

Политик назвал иностранными агентами тех, кто пытается представить, что это не так. Он также заявил, что победа на предстоящих парламентских выборах лидера «Сильной Армении» Самвела Карапетяна может привести к экономической войне между Москвой и Ереваном.

Ранее в Армении прошел масштабный митинг оппозиционных сил в преддверии парламентских выборов. В шествии участвовали сторонники партии «Сильная Армения».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У россиян перестали работать многие популярные приложения при включенном VPN. Какие сервисы недоступны?

    Мадьяр оценил похвалу со стороны Трампа

    В российском регионе вырастили «огуртык» и «томатофель»

    ОПГ заработала миллионы на желающих поиграть в онлайн-казино россиянах

    В России повысили прогноз роста цен

    В России напомнили о запасах гелия-3 на Луне

    Россиянам рассказали об отличиях аллергии на пыльцу березы от простуды

    Электросамокаты запретят в подомосковном городе

    Зеленский заявил об ответе «дальнобойными санкциями» на удары России

    Яна Рудковская раскрыла рост и размер стопы после обвинений в фотошопе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok